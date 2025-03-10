Глава ФПБК Бородин заявил, что Алла Пугачева готовила на него покушение

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что известная исполнительница Алла Пугачева пыталась его убить, готовя покушение. Общественник обратился в Следственный комитет РФ, сообщает SHOT .

Бородин обратился к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову с документом, в котором выразил опасения за свою жизнь.

«Мне стало известно о готовящемся покушении на меня, заказчиком которого могла быть Алла Борисовна. Это произошло во время работы ФПБК», — отметил Бородин.

Покушение было мотивировано тем, что Бородин просил лишить Пугачеву званий и госнаград, признать ее иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за ее высказывания. После этого, по мнению Бородина, певица оказалась в тумане и решила его убить.

В прошлом году Бородину уже поступали угрозы, и он обращался в правоохранительные органы. Теперь он всерьез обеспокоен угрозами от Пугачевой и требует привлечь певицу к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее Алла Пугачева безуспешно пыталась забрать из подмосковного замка предметы антиквариата, которые она и ее муж, Максим Галкин*, собирали долгие годы.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.