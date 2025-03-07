Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ антиквариат на миллионы рублей

После эмиграции певица Алла Пугачева пыталась, но не смогла вывезти из подмосковного замка антикварные вещи, которые она с мужем, комиком Максимом Галкиным*, копила годами, сообщает «7 дней» .

Их имущество задержали на таможне, так как артисты на указали в документах часть вещей. Также, возможно, половина антиквариата оказалась подделками. Но предприниматель Андрей Матус, который занимался транспортировкой имущества певицы, в интервью шоу «Новые русские сенсации» уверяет, что только некоторые картины были копиями, а остальное — безумно дорогим и экстравагантным.

По его словам, некоторые покупки Пугачевой его поразили. Например, антикварный компотьер — чаша для подачи компота, которая украшена драгоценными камнями. Ее стоимость — около 22 млн рублей. Или зеркало за 24 млн рублей, которое принадлежало императору Наполеону III.

При этом основную часть невывезенного дорогостоящего имущества составляли картины, из них 49 оригинальных работ (указано в документах). Картины были приобретены мужем Пугачевой в разное время.

«Одна картина стоила около 700 тыс. евро, вторая — около 600… Там были рамы для картин, медные статуи, быки какие-то, экспозиция „Охота“ из меди, подсвечники, люстра», — уточнил Матус.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.