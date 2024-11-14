Глава фонда капремонта Подмосковья заподозрен во взяточничестве
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Руководитель фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов подозревается в получении особо крупной взятки. Он задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В ближайшее время рассмотрят вопрос о заключении Николова под стражу, добавили в правоохранительных органах. Прочих подробностей госагентство не приводит.
«Коммерсант» добавляет, что Николова подозревают по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Следствие ходатайствует об аресте главы регионального фонда капремонта.
Карточка с делом Николова также появилась в электронной базе Тверского районного суда Москвы. Заседание было назначено на 14 ноября в 16:30 по московскому времени.
13 ноября за крупный «откат» задержали первого заместителя главы городского округа Бронницы в Подмосковье.