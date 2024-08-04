Гладков сообщил о еще двух пострадавших во время обстрела Шебекино со стороны ВСУ

сегодня в 13:04

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших сам обратился за помощью в больницу, а второго увезли в медучреждение на машине скорой помощи.

ВСУ за час атаковали Шебекино дважды. В городе из-за обстрелов зафиксированы повреждения у социальных объектов и в жилом секторе. В результате атаки выбиты окна и посечены фасады в двух МКД.

Один пострадавший пришел в больницу с непроникающим осколочным ранением. Его осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

«Второго пострадавшего с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона погибла пенсионерка. Беспилотник ВСУ влетел в квартиру, после чего взорвался.