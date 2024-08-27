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Гладков: ситуация на границе в Белгородской области остается сложной

Ситуация на границе в Белгородской области остается сложной, но контролируемой, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, прокомментировав информацию о нападении ВСУ на Нехотеевку.

Он отметил, что противник пытается прорваться через границу на территорию России. По данным Минобороны РФ, ситуация там остается сложной, но контролируемой.

Губернатор подчеркнул, что российские военнослужащие проводят плановые работы. Он попросил сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Ранее стало известно, что ВСУ на 8 бронемашинах подошли к Нехотеевке. Они попытались прорваться на территорию РФ. SHOT сообщил, что атака украинских боевиков была отражена.