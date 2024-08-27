ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью. Идет бой
SHOT: бойцы ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью
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Российские пограничники ведут бой с ВСУ на границе с Белгородской областью. Противник на 8 бронемашинах подошел к Нехотеевке, сообщает SHOT.
Украинские силы начали движение около 8 утра. По предварительным данным, к границе с Белгородской областью подошли до 60 военных противника на 8 бронемашинах.
При подходе ВСУ были отброшены артиллерией и авиацией. Однако они укрылись в лесополосе и продолжают вести огонь.
Удары противника нацелены на КПП.