ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью. Идет бой

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SHOT: бойцы ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью

Российские пограничники ведут бой с ВСУ на границе с Белгородской областью. Противник на 8 бронемашинах подошел к Нехотеевке, сообщает SHOT .

Украинские силы начали движение около 8 утра. По предварительным данным, к границе с Белгородской областью подошли до 60 военных противника на 8 бронемашинах.

При подходе ВСУ были отброшены артиллерией и авиацией. Однако они укрылись в лесополосе и продолжают вести огонь.

Удары противника нацелены на КПП.