SHOT: атака ВСУ на Нехотеевку была отбита

ВСУ не удалось прорваться на территорию РФ через Нехотеевку в Белгородской области, их атака была отбита, сообщает SHOT .

Украинские силы понесли потери. Были уничтожены до 20 единиц личного состава ВСУ.

Ранее стало известно, что российские пограничники вступили в бой с ВСУ на границе с Белгородской областью. ВСУ атаковали Нехотеевку около 8 утра.

Mash сообщил, что у госграницы в Белгородской области высадились около 200 украинских военнослужащих. Их тут же накрыло огнем российской артиллерии, после чего начался бой.