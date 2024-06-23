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Герой мема «борщ с капустой, но не красный» Литвинков госпитализирован в Подмосковье

По предварительным данным, у известного блогера Никиты Литвинкова была выявлена передозировка наркотиками, он находится в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Пациента удалось откачать, но он остается в реанимации.

В июне Литвинков вернулся в Россию из Таиланда, где был задержан за нарушение миграционного законодательства. Мужчина находился в стране на 5 месяцев дольше разрешенного срока.

Литвинкову удалось решить вопрос о пребывании в Таиланде. Затем блогер начал жаловался на невозможность улететь домой из-за проблем с деньгами.

Мать помогла блогеру со средствами. В России Литвинков пытался найти работу и стал снова вести соцсети.

Как утверждают туристы, в Таиланде Литвинков часто употреблял запрещенные вещества, вел себя неадекватно.