Героя известного мема Литвинкова задержали за просрочку выезда из Таиланда

Героя мема про «борщик с капусткой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Предварительно, он сейчас находится в миграционной тюрьме Паттайи, сообщает Baza.

Знакомые Литвинкова отметили, что его задержали за просрочку выезда из Таиланда почти на 150 дней. Никита сделал местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлевает визу.

Однако эти данные пока не подтверждены.

Позже герой мема связался со своими родными с чужого телефона и попросил их выслать ему 70 тыс. рублей на билет. Потом Литвинков передумал и попросил семью приобрести ему обратный билет в Россию. После этого связь с Никитой была потеряна.

Сейчас родные не знают, как помочь Никите, поскольку у них нет данных его паспорта.