Газовый баллон взорвался в жилом доме в Балашихе

Взрыв туристического баллона с газом произошел в квартире жилого дома в Балашихе. Есть пострадавшие, сообщает «112» .

Инцидент произошел на улице Строителей.

В результате взрыва в квартире выбило окно и межкомнатную дверь. На опубликованных кадрах с места инцидента зафиксированы разрушения: в комнате лежат части двери, а на асфальте под окнами квартиры лежат стекла.

В момент происшествия в помещении находилась женщина. Пострадавшая получила ожоги рук и лица. Ее госпитализировали.

Ранее взрыв произошел у школы в Дмитрове. Инцидент мог произойти из-за газового баллона или детонации газов из канализации.