Взрыв произошел у школы в Дмитрове
Фото - © Telegram-канал «ЧП Дмитров»
Возле школы № 2 в Дмитрове произошел мощный взрыв. Звук слышала половина города, сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб проводят работы по ремонту сетей. В какой-то момент раздается мощный взрыв, плита под одним из работников пошатнулась.
Точная причина взрыва не сообщается. В некоторых Telegram-каналах предполагают, что инцидент мог произойти из-за газового баллона или детонации газов из канализации.
Ранее один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в городе Богородске Нижегородской области. Из горевшего на 250 кв. м дома эвакуированы 16 человек.