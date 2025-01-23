Взрыв произошел у школы в Дмитрове

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб проводят работы по ремонту сетей. В какой-то момент раздается мощный взрыв, плита под одним из работников пошатнулась.

Точная причина взрыва не сообщается. В некоторых Telegram-каналах предполагают, что инцидент мог произойти из-за газового баллона или детонации газов из канализации.

Ранее один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в городе Богородске Нижегородской области. Из горевшего на 250 кв. м дома эвакуированы 16 человек.