«Газель» без водителя переехала молодую девушку в Москве

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В Москве «Газель» сбила пешехода из-за оставленных ключей в замке зажигания

Водитель автомобиля «Газель» припарковал машину на Яблоневой аллее в Зеленограде и оставил ключи в замке зажигания. Одна из девушек, стоящих у транспортного средства, завела его. В результате пострадал пешеход, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Мужчина, выходя из «Газели», не закрыл автомобиль. У машины находилась компания молодых людей. Одна из девушек решила повернуть ключ в замке зажигания.

В результате грузовик начал движение и сбила пешехода. Девушка 1995 года рождения госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

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