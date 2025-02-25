Фуру охватил мощный пожар на трассе в Дмитровском горокруге

В Дмитровском горокруге Московской области загорелась фура на ЦКАД. В результате ЧП движение на трассе затруднено, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах виден большой черный дым, который вздымается в небо из горящего объекта. По данным издания, огнем объят большегруз.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Утром 25 февраля на 56-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового тягача и такси. В результате столкновения погиб таксист, его пассажирку пришлось госпитализировать.

На днях женщина за рулем Audi сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

