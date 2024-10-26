ФССП: приставы арестовали имущество сына Порошенко* в России

Российские судебные приставы арестовали все виды имущества сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексея* на территории РФ. Информация опубликована в банке данных исполнительных производств ФССП, сообщает РИА Новости .

Росфинмониторинг 23 сентября 2024 года добавил в список террористов и экстремистов объединение, в котором состоят Петр*, Алексей* Порошенко, а также бывший генеральный директор кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, Олег Казаков*. Также Октябрьский районный суд обратил акции этого завода в доход государства.

Помимо этого, Росфинмониторинг 23 сентября 2024 года добавил в список террористов и экстремистов и другое объединение. В нем состоят бывший министр транспорта Украины, президент компании «Биофарма» Константин Ефименко* и его сестра.

*Состоит в запрещенном в РФ объединении, которое Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов.