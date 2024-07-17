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ФСИН опровергла конфликт сотрудника и фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

ФСИН России заявила, что сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с участием обвиняемого в теракте в «Крокусе» и сотрудником СИЗО «Лефортово» не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация, что в столичном СИЗО «Лефортово» обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев* вступил в конфликт с одним из сотрудников-мусульман, который перерос в стычку.

«Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами», — говорится в сообщении.

Во ФСИН заявили, что такого инцидента в СИЗО никогда не происходило.

Сообщалось, что конфликт между мужчинами произошел на религиозной почве — обвиняемый обрушился с критикой на веру, которой придерживается сотрудник СИЗО.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» уже решили, сроки его появления зависят от того, как будет проходить процесс восстановления здания.

По словам главы региона, власти Подмосковья на связи с пострадавшими семьями.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.