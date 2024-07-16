Обвиняемый в теракте в «Крокусе» вступил в драку с сотрудником СИЗО

МК: в СИЗО между сотрудником и обвиняемым в теракте в «Крокусе» случилась стычка

В столичном СИЗО «Лефортово» обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев вступил в конфликт с одним из сотрудников-мусульман, который перерос в стычку, пишет MK.ru .

Предполагается, что между фигурантом уголовного дела и оперработником завязался конфликт после того, как последний высказал свои претензии обвиняемому в терроризме. После этого инцидента сотрудникам СИЗО «Лефортово» поручили свести к минимуму свой контакт с заключенными под стражу.

Известно, что конфликт между мужчинами произошел на религиозной почве — обвиняемый обрушился с критикой на веру, которой придерживается сотрудник СИЗО, однако официально информацию о конфликте подтвердить не удалось.

Ранее в конце весны 2024 года четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать решение суда об их заключении под стражу. Всего по делу о расстреле людей на концерте группы «Пикник» задержаны 12 человек.