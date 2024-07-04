Воробьев: в Подмосковье решили вопрос со сроком создания мемориала у «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» уже решили, сроки его появления зависят от того, как будет проходить процесс восстановления здания, сообщает РИА Новости.

Губернатор уточнил, что сроки создания мемориала связаны с восстановлением той части здания, которая пострадала при пожаре. По словам главы региона, власти Подмосковья на связи с пострадавшими семьями.

Власти также находятся в контакте с собственником по вопросу появления мемориала.

«Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал», — сообщил он.

Воробьев заверил, что жителей проинформируют, в какой части будет располагаться и как будет выглядеть мемориал.

Нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Злоумышленники начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а после этого подожгли помещение. В результате атаки погибли 145 человек.