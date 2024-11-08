ФСИН опровергла информацию о сломанном Гуфом электронном браслете

В Сети распространилась информация, что рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сломал электронный браслет, но ФСИН опровергла эти сообщения, заявив о целостности проводов надзорного устройства, сообщает РИА Новости .

«Информация, опубликованная в одном из Telegram-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Сотрудники филиала уголовно-исправительной инспекции действительно поменяли браслет Гуфу, но не из-за его неисправности. Замена оборудования была плановой.

Ранее сообщалось, что Гуф якобы перегрыз провода электронного браслета во время ломки в реабилитационном центре, где он находится на лечении. В Сети также заявляли, что у Гуфа случаются галлюцинации, но эти сообщения опроверг официальный представитель исполнителя, звездный адвокат Сергей Жорин.