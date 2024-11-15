ФСБ задержала подростка за попытку диверсии на Транссибе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Кировском области вычислила и задержала 16-летнего парня, который планировал совершить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали по указанию украинской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России и СК.

Подростка 2008 года рождения ФСБ задержала совместно с СК. Парень планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоблокировки путей кировского участка Транссиба. Все это могло привести к техногенной катастрофе в случае схода поездов с рельсов. За преступление украинские спецслужбы обещали выплатить подростку вознаграждение.

Действия несовершеннолетнего злоумышленника корректировал куратор. Парень планировал совершить преступление в темное время суток. Его задержали на месте сотрудники УФСБ по Кировской области.

В Следственном комитете подчеркнули, что во время работы оперативников жертв и повреждений транспортной инфраструктуры не было. У подростка нашли и изъяли компоненты для изготовления зажигательных устройства. Также в мессенджере обнаружили переписку с украинском куратором.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, виновного в подрыве железной дороги в Башкирии, в результате чего более 20 вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка.