ФСБ задержала мужчину в Краснодарском крае за подготовку теракта

Федеральная служба безопасности в Краснодарском крае задержала подозреваемого в подготовке теракта по заданию СБУ, сообщает «Царьград» .

Мужчине 22 года, он гражданин России. По заданию заказчиков, агент должен был организовать террористический акт в многолюдном месте, предварительно взяв из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг.

Он также содействовал украинским спецслужбам в получении информации о передвижениях Черноморского флота и пересылал фотографии военных объектов российской армии. Задержанный во всем признался и сотрудничает со следствием.

Ранее в Сватовском районе Луганской Народной Республики за сотрудничество с Украиной задержали местного жителя, который передавал ВСУ сведения о передвижении армии России. Он заявил, что ни о чем не жалеет и признался в передаче сведений «для нанесения ударов».