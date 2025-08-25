ФСБ раскрыла, как именно террористка пыталась взорвать бомбу в иконе в Крыму
Террористка в Крыму смогла отправить код для взрыва бомбы в иконе только со второй попытки, однако шлюз на входе в здание УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю оказался заблокирован. Благодаря этому взрыва не произошло, сообщает kp.ru.
Сотрудники ФСБ России допросили злоумышленницу. Она раскрыла детали преступления.
По словам женщины, куратор заставил ее отправить специальный код на телефон, чтобы произошел взрыв. Однако на деле все произошло по-другому. Задержанная отметила, что код не сработал. Тогда куратор заявил ей, что надо отправить код второй раз.
«Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался», — сказала женщина.
Ранее в Крыму задержали женщину, которая по указке кураторов из СБУ хотела с помощью взрывчатки, вмонтированной в православную икону, подорвать сотрудников ФСБ РФ. К счастью, ее попытка оказалась провальной.