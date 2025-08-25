ФСБ раскрыла, как именно террористка пыталась взорвать бомбу в иконе в Крыму

ФСБ: террористка в Крыму со второй попытки отослала код для взрыва бомбы

Террористка в Крыму смогла отправить код для взрыва бомбы в иконе только со второй попытки, однако шлюз на входе в здание УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю оказался заблокирован. Благодаря этому взрыва не произошло, сообщает kp.ru .

Сотрудники ФСБ России допросили злоумышленницу. Она раскрыла детали преступления.

По словам женщины, куратор заставил ее отправить специальный код на телефон, чтобы произошел взрыв. Однако на деле все произошло по-другому. Задержанная отметила, что код не сработал. Тогда куратор заявил ей, что надо отправить код второй раз.

«Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался», — сказала женщина.

Ранее в Крыму задержали женщину, которая по указке кураторов из СБУ хотела с помощью взрывчатки, вмонтированной в православную икону, подорвать сотрудников ФСБ РФ. К счастью, ее попытка оказалась провальной.