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ФСБ пресекла контрабанду комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на Украину

Шестеро граждан пытались осуществить контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС .

Попытку вывезти авиазапчасти предприняла международная группа лиц. Среди них граждане России, Украины и стран Ближнего Востока. Их действия координировала подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

По предварительной оценке, стоимость комплектующих составила 400 млн рублей. Благодаря этим деталям можно было бы восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники). Проводятся следственные действия.

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