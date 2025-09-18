ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших взрыв главы завода ВПК

ФСБ показала видеоролик, снятый на местах задержания агентов Украины, которые готовили в Санкт-Петербурге покушение на главу оборонного предприятия, сообщает РИА Новости .

Там можно увидеть, как силовики «вели» переодетого пенсионеркой с клюкой и пакетом злоумышленника до автомобиля, подождали, пока он закрепит самодельное взрывное устройство, а потом задержали.

Еще показано, как провели задержание двух девушек, следивших за главой предприятия ВПК и выяснивших его график передвижений. Одну из них взяли, когда она грузила сумку в автомобиль.

Никто из злоумышленников не успел оказать сопротивление.

После задержания фигуранты сказали, что вступили в террористическую организацию летом этого года.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала двух девушек и мужчину, которые готовили теракт. По этому факту возбудили уголовное дело.

