Террорист переоделся в пенсионерку для убийства руководителя предприятия ВПК РФ

Две девушки и мужчина, переодетый в пенсионерку, следили за своей жертвой и докладывали сведения в ГУР. Они смогли узнать полное расписание и распорядок дня главы предприятия ОПК. Преступники планировали взорвать машину.

Тайник с бомбой злоумышленники сделали на одном из городских кладбищ. Диверсант, который был переодет в пенсионерку, закрепил самодельное взрывное устройство на днище авто. Но вскоре всех троих задержали.

По данному факту возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки. Позднее также могут добавиться статьи об участии в террористическом сообществе и госизмене.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.