ФСБ показала видео с российским летчиком, которого пытался завербовать Киев

Летчик рассказал, что ему предложили «сотрудничество» в мессенджере Telegram. По задумке украинских разведчиков, мужчина должен был перегнать вертолет через линию соприкосновения. Перед этим ему нужно было отравить своих товарищей.

«Перед перелетом моя семья — жена с детьми — должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были их переправить в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — рассказал летчик.

Он принял решение обсудить ситуацию с экипажем. Летчик и его товарищи действовали решительно и пошли до конца. В ФСБ отметили, что ГУР продолжает разрабатывать планы по угону российской авиационной техники, используя прежние методы, — шантаж и похищение семей военнослужащих.