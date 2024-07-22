ФСБ ликвидировала канал поставки взрывчатки из Европы для терактов в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и ликвидировали канал поставки из ЕС в Россию взрывчатки и детонаторов, которые могли использовать для совершения терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Опасные элементы переправлялись через Санкт-Петербург. Взрывчатые вещества и детонаторы, как считают сотрудники спецслужбы, планировали использовать для серии террористических актов в стране.

В ФСБ рассказали, что запрещенные элементы перевозили несколькими способами. Часть отправляли по почте в посылках из Италии и ФРГ. Остальное вшивали во внутренние части автозапчастей, которые пересылались в РФ.

Сотрудники ФСБ обратились к европейским коллегам, чтобы те оказали помощь в выявлении отправителей детонаторов и взрывчатки в Россию. Однако ответ до сих пор не получили.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ессентуках. Выходец одной из стран Центральной Азии планировал устроить взрыв на автовокзале.