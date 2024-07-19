ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ессентуках. Подозреваемый задержан. Об этом пишет РИА Новости .

Выходец одной из стран Центральной Азии планировал устроить взрыв на автовокзале, после чего хотел покинуть Россию и сбежать в Сирию.

Подозреваемый является членом запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). Сейчас он задержан.

По информации ФСБ, террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры в Ессентуках с использованием самодельного взрывного устройства. Он заранее изучил автовокзал и выбрал время, когда там собирается наибольшее количество людей. Необходимые для взрыва элементы он хранил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже.

Возбуждено дело о теракте.