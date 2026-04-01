сегодня в 03:02

Фрагменты БПЛА упали на нежилой дом в Краснодарском крае

Фрагменты БПЛА упали на нежилой дом и в поле в станице Кисляковской Краснодарского края, сообщил оперштаб региона.

«Фрагменты беспилотника попали на нежилой дом и в поле», — говорится в сообщении.

На месте произошло возгорание, которое оперативно потушили. В результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

