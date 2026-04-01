Фрагменты БПЛА упали на нежилой дом в Краснодарском крае
Фрагменты БПЛА упали на нежилой дом и в поле в станице Кисляковской Краснодарского края, сообщил оперштаб региона.
На месте произошло возгорание, которое оперативно потушили. В результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.