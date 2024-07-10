Фото: в Кузбассе хищник раскапывает могилы на кладбище

В Междуреченске медведь разрывает могилы на кладбище и ест принесенную еду

В городе Междуреченск Кемеровской области медведь проникает на кладбище и раскапывает могилы. Хищник также ест принесенные людьми продукты, сообщает журнал «Сiбдепо» .

Как написали жители в соцсетях, животное чувствует себя на кладбище вольготно — горожане уже не раз видели его следы на могилах. По словам кузбассовцев, из-за гуляющего медведя они боятся посещать усопших родственников.

При этом администрация Междуреченска уже отчиталась, что занимается поимкой животного. По словам чиновников, поиски медведя осложнены большой площадью кладбища.

«Меры уже приняты. <…> Прорабатывают и осматривают места, где он побывал, ищут. Больше никакой информации пока нет», — указали городские власти.

Ранее сообщалось, что в селе Карпысак Новосибирской области свиньи разрывают могилы участников СВО. Это заметили родственники бойцов, когда приезжали поправить могилы, а увидели испорченные животными плитку, венки и втоптанные в землю фотографии.