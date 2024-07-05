Свиньи разрыли кладбище с могилами героев СВО под Новосибирском

В селе Карпысак Новосибирской области свиньи разрывают могилы на местном кладбище, они повредили и места захоронения героев спецоперации, сообщает «Тогучинская газета» .

«Животные какой-то особой породы пасутся там, где им вздумается. Их хозяин пообещал решить проблему, огородить участок изгородью, но так этого и не сделал», — поделился местный житель.

Он уточнил, что родственники погибших в спецоперации приезжали поправить могилы героев, а увидели испорченные животными венки, плитку. Снимки погибших были затоптаны в землю.

По его словам, эмоции родных не передать словами. Как будет решаться данная проблема — неизвестно.