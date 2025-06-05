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Фото с места взрыва на ж/д путях в Воронежской области появились в Сети

Baza опубликовала кадры с места взрыва на ж/д путях в Воронежской области. На них видно поврежденное железнодорожное полотно.

На фото запечатлена образовавшаяся в рельсе дыра. Видны поврежденные шпалы.

5 июня взрыв произошел на перегоне Евдаково — Сагуны. В результате были повреждены четыре шпалы и сам рельс.

Повреждение полотна заметил машинист поезда Калининград — Адлер, в котором в этот момент находились 495 человек. Он остановил состав и указал на образовавшуюся дыру.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за повреждения были задержаны 19 поездов. На месте работает аварийно–восстановительная бригада.

Ранее сообщалось, что взрыв мог произойти из-за технической аварии. Затем появилась информация, что на ж/д путях рядом с местом происшествия нашли несколько взрывных устройств.