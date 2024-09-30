Фото: отрезанную коровью голову нашли в лесопарке Москвы
В Бутовском лесопарке обнаружили отрезанную голову коровы
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В Бутовском лесопарке Москвы обнаружили отрезанную голову коровы. Кадры с места событий публикует 360.ru.
Местные жители предположили, что в районе завелись сатанисты. В полицию о находке пока не заявляли, добавляется в статье.
Прочих деталей и подробностей ситуации не приводится.
Ранее жители Тульской области начали находить в реках трупы коров и быков. Туляки жаловались, что от туш погибших животных идет «жуткая вонь».
По одной из версий, крупнорогатый скот сбегал с мясокомбинатов в поисках воды, но некоторые из животных падали с обрывов. По словам местных жителей, такая проблема на территории наблюдается уже давно.