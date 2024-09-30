Фото: отрезанную коровью голову нашли в  лесопарке Москвы

В Бутовском лесопарке обнаружили отрезанную голову коровы
Происшествия

Фото - © 360.ru

В Бутовском лесопарке Москвы обнаружили отрезанную голову коровы. Кадры с места событий публикует 360.ru.

Местные жители предположили, что в районе завелись сатанисты. В полицию о находке пока не заявляли, добавляется в статье.

Прочих деталей и подробностей ситуации не приводится.

Ранее жители Тульской области начали находить в реках трупы коров и быков. Туляки жаловались, что от туш погибших животных идет «жуткая вонь».

По одной из версий, крупнорогатый скот сбегал с мясокомбинатов в поисках воды, но некоторые из животных падали с обрывов. По словам местных жителей, такая проблема на территории наблюдается уже давно.