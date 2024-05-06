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Fighterbomber сообщил о гибели лучшего экипажа Су-34 ВКС РФ в зоне СВО

Лучший экипаж российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 с бортовым номером 21 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Fighterbomber .

«Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж. Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины», — говорится в сообщении.

При этом официального подтверждения крушения российского истребителя пока нет.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские многоцелевые истребители Су-30СМ не позволяют украинской авиации взлетать с аэродромов. Экипажи ВКС России регулярно патрулируют воздушное пространство в зоне СВО.