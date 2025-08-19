ФАС вычислила в 7 регионах РФ медицинский картель на 1,5 млрд рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вычислили медицинский картель на сумму не менее полутора млрд рублей. Признаки нарушения заметили в семи субъектах РФ на торгах расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, рассказали в ведомстве, сообщает РИА Новости .

Сумма начальных предельных цен контрактов, по предварительной информации, оценивается в 1 574 360 370 рублей.

ФАС открыло дело о нарушении антимонопольного законодательства против компаний «Огис Трейд» и «Торговый дом «Эмса»». Сотрудники Федеральной антимонопольной службы считают, что организации могли сговориться, чтобы поддерживать цены при участии в торгах. Если компании признают виновными, им выпишут оборотные штрафы.

Ранее ФАС обнаружила картель в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Торги проводились на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» в Подмосковье. Реализация возможного картеля дала его участникам возможность подписать госконтракт на 358,6 млн рублей.