Fars: Иран применил баллистические ракеты при атаке на Израиль утром 23 июня

Утром 23 июня Иран нанес ответные удары по Израилю. При атаке он применил баллистические ракеты Qadr, Emad, Kheibar Shekan и Fattah-1, сообщает SHOT со ссылкой на Fars.

Тегеран наносил удары в направлении с севера на юг. Ракеты попали по объектам на всей территории Израиля. Были поражены Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат.

После чего израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ наносит «беспрецедентные по мощности» удары по правительственным целям в Тегеране. Также ВВС Израиля атаковали иранские военные объекты.

Также 23 июня Израиль атаковал город Кередж и ядерный объект в Фордо. Кроме того, утром в понедельник сообщалось об ударах ЦАХАЛ по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в результате удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане повреждены в том числе здания, где велась переработка урана. Он призвал иранские власти сообщать организации о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана.