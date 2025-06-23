ЦАХАЛ наносит удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе
Фото - © Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
ВВС Израиля начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры в городе Керманшах в Иране, сообщает РИА Новости.
Об этой атаке рассказали в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробностей операции они не привели.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны часто обмениваются ударами, разрушают военные и гражданские объекты.
К конфликту подключились США. 21 июня американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.