сегодня в 08:13

ЦАХАЛ наносит удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе

ВВС Израиля начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры в городе Керманшах в Иране, сообщает РИА Новости .

Об этой атаке рассказали в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробностей операции они не привели.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны часто обмениваются ударами, разрушают военные и гражданские объекты.

К конфликту подключились США. 21 июня американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.