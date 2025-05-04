Фанатка Кадышевой после концерта в Иванове схватила певицу за шею

Певица Надежда Кадышева попала в неприятную ситуацию на концерте в Иванове 30 апреля. Одна из фанаток после завершения концерта выскочила на сцену, проникла за кулисы, где схватила исполнительницу за шею. Охрана отбила знаменитость у девушки и вызвала полицию и скорую помощь, пишет Mash .

В результате происшествия Кадышева не пострадала, хоть и успела испугаться. С девушкой, которая схватилась за шею певицы, работает полиция.

Известно, что рядом с девушкой во время концерта стоял парень в кепке, который все выступление что-то ей шептал. Это подтверждают очевидцы и запись с камер, а также съемка фанатов.

«Действительно, на концерте в Иванове произошел неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — прокомментировали ситуацию представители Кадышевой.

Ранее сообщалось, что из-за новой волны популярности доход Надежды Кадышевой увеличился в три раза.