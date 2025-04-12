Sold out: Надежда Кадышева в 3 раза увеличила свой доход из-за популярности
Фото - © Супронёнок Игорь Владимирович / Фотобанк Лори
Российская фолк-исполнительница Надежда Кадышева почти втрое увеличила свой доход и-за новой волны популярности у молодежи. Цена за концерт народной артистки России выросла до 10 млн рублей, сообщает SHOT.
ООО «Золотое кольцо» является совместной компанией, в которой супруг известной певицы и баянист Александр Костюк обладает долей в размере 70%, а Кадышева — 30%. Компания была зарегистрирована 28 лет назад.
В 2023 году официальные доходы составили 1 млн рублей. Однако в прошлом году, когда хиты неожиданно стали популярными у молодежи и посещение концертов Кадышевой стало модным, дела пошли в гору. В настоящее время «Золотое кольцо» активно гастролирует по стране с концертами. При этом часто объявляют аншлаги и организуют дополнительные концерты.
После неожиданной популярности Кадышева увеличила цену за выступление с 1,5 млн до 7 млн рублей. В настоящее же время концерт певицы обойдется организаторам в 10 млн рублей. В скромном райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко. Приехать на выступление коллектив готов на поезде.