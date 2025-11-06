Эвакуированным из-за просадки асфальта петербуржцам разрешили вернуться домой

Жители дома, расположенного на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге, вернулись в свои жилища после эвакуации, вызванной оседанием почвы. Однако официальные акты, подтверждающие безопасность здания и завершение ремонтных работ, до сих пор не предоставлены, об этом сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на жительницу данного дома.

«Нам, жильцам, так и не дали и не засчитали акт о проделанных работах и не сказали, насколько все стабильно. Официального документа на руках у нас нет, что обсуждалось сегодня на собрании. И еще официальной бумаги о возвращении тоже нам не дали, нам звонили из администрации и сказали, что сегодня с 17 часов можно вернуться домой», — поделилась Анна.

Ранее в Смольном заявили, что данные геотехнического контроля свидетельствуют об устойчивом состоянии конструкций дома на 1-м Муринском, 29/20, и соседнего строения на улице Харченко, 18. Представители «Водоканала» уточнили, что под домом восстановлен фрагмент канализационной сети длиной 42 метра, подключенной к общей системе водоотведения, а за состоянием грунта ведется непрерывное наблюдение. Тем не менее, со слов жильцов, документальное подтверждение полной безопасности здания им так и не предоставили.

Эвакуация жильцов была произведена 21 октября после обрушения асфальта вблизи дома, находящегося в Выборгском районе. Власти обещали предоставить временное жилье, однако, как утверждает Анна, некоторым жильцам пришлось арендовать жилье самостоятельно или проживать у родственников. Часть горожан разместили в школе, которая продолжала работать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.