В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома из-за просадки асфальта
В Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте эвакуировали жителей многоквартирного дома после просадки асфальтобетонного покрытия, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов рядом с тоннельным канализационным коллектором.
По данным пресс-службы губернатора Александра Беглова, пострадавших нет, угрозы жизни людей не существует. Эвакуированных разместили в школе № 104, где обеспечивают всем необходимым. На месте работают оперативные службы, включая специалистов «Водоканала Санкт-Петербурга» и МЧС. Для безопасности перекрыли движение по улице Харченко, а в жилых домах отключили газ.
По распоряжению губернатора начаты работы по устройству обводной линии коллектора.