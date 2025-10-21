В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома из-за просадки асфальта

В Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте эвакуировали жителей многоквартирного дома после просадки асфальтобетонного покрытия, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел на улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов рядом с тоннельным канализационным коллектором.

По данным пресс-службы губернатора Александра Беглова, пострадавших нет, угрозы жизни людей не существует. Эвакуированных разместили в школе № 104, где обеспечивают всем необходимым. На месте работают оперативные службы, включая специалистов «Водоканала Санкт-Петербурга» и МЧС. Для безопасности перекрыли движение по улице Харченко, а в жилых домах отключили газ.

По распоряжению губернатора начаты работы по устройству обводной линии коллектора.