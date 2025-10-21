В Петербурге не закрыли школу, куда эвакуировали людей из-за просадки асфальта

Ночью 21 октября в Северной столице сотрудники МЧС эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за просадки асфальта на углу по улице Харченко и 1-го Муринского проспекта в одну из ближайших школ, которая продолжила работать в штатном режиме утром этого же дня. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на одного из эвакуированных жильцов дома.

Сначала эвакуированное население города разместили в актовом зале, но затем их вместе с кроватями переселили в спортивный зал.

«У нас свой закуток: есть часть спортзала, есть столовая и часть коридора. А в остальном школа работает», — рассказала жительница дома, которая вместе с соседями была эвакуирована.

Расселенный дом и прилегающая территория на данный момент подвергаются тщательному обследованию. На месте инцидента работают сотрудники МЧС РФ, служба водоснабжения, а периметр охраняется подразделением национальной гвардии.

Жителям, покинувшим свои квартиры, обещают предоставить информацию о возможности возвращения в их жилища к концу дня, рассмотреть варианты временного размещения в гостинице или предоставления социального жилья. Доступ в дом для получения необходимых вещей разрешен только зарегистрированным жильцам при предъявлении удостоверения личности. В здании имеется пять подъездов и пять этажей.

Проседание дорожного покрытия вблизи дома номер 29/20, расположенного на 1-м Муринском проспекте, зафиксировано в районе шахты 120А коллектора Выборгского тоннеля. Правительство города сообщает о выделении всех необходимых ресурсов для устранения последствий.

В данный момент на месте аварии ведутся работы по прокладке альтернативного пути для коллектора. Для обеспечения перекачки сточных вод в обход поврежденного участка установлены и введены в эксплуатацию запасные насосные установки. Все инженерные сети в районе провала временно отключены. Оперативный штаб, занимающийся ликвидацией последствий технологического сбоя в тоннельном коллекторе, возглавляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

