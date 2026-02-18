«Это точно Рязань?»: пассажиров по ошибке высадили из поезда в чистое поле

Группу друзей, ехавших в фирменном поезде, высадили в огромные сугробы под Рязанью. Они считают, что проводница перепутала станцию и техостановку, сообщила в Instagram* одна из пассажирок.

Инцидент произошел в фирменном поезде № 42. По словам автора поста, проводница вагона № 9 несколько раз подтвердила, что они прибыли на станцию Рязань, однако на деле состав остановился в чистом поле.

«Нас высадили прямо в сугробы по плечи. Ни платформы, ни фонарей, только снег и мороз», — рассказала пассажирка.

При этом, как только люди оказались на улице, проводница сказала отойти от вагона. Реакцией пассажиров стал истерический смех — настолько абсурдной показалась ситуация. Автор поста подчеркнула, что это не просто халатность, а оставление людей в опасности.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что стоявшие в сугробе пассажиры несколько раз уточнили Рязань ли это. Через 40 минут им нужно было садиться в другой поезд. Проводница уже подняла лестницу, однако позже все-таки опустила ее и вернула людей в вагон.

Официальные комментарии РЖД на момент написания новости отсутствуют.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

