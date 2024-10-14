Это покушение: в США подтвердили подготовку нападения на Трампа

Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния подтвердил попытку совершения покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

«Это было предотвращение третьей попытки покушения на экс-президента», — сказал представитель американских правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала мужчину с оружием рядом с местом проведения митинга Трампа.

Это уже третья попытка совершения покушения на экс-главу Белого дома. В 2024 году на Трампа было совершено два покушения. Одно на митинге в Пенсильвании, где политик был легко ранен, второе — во время игры в гольф на поле у резиденции экс-главы Белого дома. Один покушавшийся был застрелен Специальной службой США, второго задержали.