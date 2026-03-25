Это девочки: полиция нашла «диких» подростков, избивавших детей в Петрозаводске

В Петрозаводске неизвестные подростки нападали на детей и взрослых и избивали их, за что их прозвали «дикими». Полиция вычислила хулиганов. Оказалось, что это девочки, сообщает Daily Карелия .

Нападения происходили на площадке у пересечения улицы Калинина и проспекта Александра Невского. От рук агрессивных подростков пострадали как минимум три человека.

Одной из жертв нападения стала девочка — ее оттаскали за волосы и избили. Жуткие кадры, на которых подростки издеваются над ребенком, попали в Сеть. Судя по ним, девочку били, даже когда она оказалась на земле.

Один из взрослых попытался сделать замечание, но агрессоры грубо ответили, чтобы тот «не лез не в свое дело». Известно, что пострадавшая не стала рассказывать родителям о случившемся.

Вместе с тем в полицию поступили два заявления от других пострадавших от рук подростков. Правоохранители вычислили личности хулиганов — это четыре несовершеннолетние девушки. Во время потасовки одна из них получила травмы. Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.

