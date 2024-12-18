Еще подозреваемые могут быть в деле о подрыве главы РХБЗ Кириллова Происшествия сегодня в 15:32 Фото - © РИА Новости

Новых подозреваемых могут обнаружить в уголовном деле, открытом после убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Его вместе с помощником взорвали рядом с домом на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.