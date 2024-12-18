Еще подозреваемые могут быть в деле о подрыве главы РХБЗ Кириллова
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Новых подозреваемых могут обнаружить в уголовном деле, открытом после убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Его вместе с помощником взорвали рядом с домом на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.
Выясняется, с кем общался задержанный житель Узбекистана, которого подозревают в исполнении убийства. Изучают его смартфон.
Задержанный мог работать не один, а с сообщниками. Поэтому в деле могут появиться новые подозреваемые.
Ранее сообщалось, что следствие попросит арестовать подозреваемого в подрыве генерала Кириллова.