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Еще одного малыша скоро доставят в Москву с места ЧП с поездом под Брянском

В Москву транспортировали четырехмесячного малыша, который получил тяжелые травмы после обрушения моста на поезд в Брянской области. Еще одного ребенка доставят в столицу ближайшее время, сообщает в Telegram-канале пресс-служба клиники доктора Рошаля (НИИ НДХиТ).

Получившего травмы младенца транспортировали в столицу с помощью санавиации. Сейчас медики клиники проводят полное обследование ребенка.

В ближайшее время в Москву доставят еще одного ребенка. Его привезут на реанимобиле ЦЭМПа.

Вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате ЧП погибли семь человек. Еще несколько десятков людей пострадали, среди них есть дети.

Столичные клиники принимают на лечение малышей и взрослых, пострадавших в происшествии. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пассажирам поезда.