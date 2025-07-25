Еще одно тело нашли под завалами многоэтажки, «разорванной» взрывом в Саратове

Тело пятого погибшего обнаружили во время разборов завалов после взрыва многоэтажки на улице Блинова в Саратове, сообщила пресс-служба МЧС России. Предварительно, в доме взорвался газ, спасательная операция продолжается.

По последним данным, число погибших при взрыве в жилом доме в Саратове достигло пяти, среди них — один ребенок. Как писал Mash, на несовершеннолетнего упали куски здания, когда он находился на улице с мамой. Спасатели нашли его тело первым.

Информация о точном числе пострадавших уточняется.

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке на улице Блинова. Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Сети появилось новое видео, как взрыв «разорвал» дом на улице Блинова в Саратове.