Дети чудом спаслись: новое видео, как взрыв «разорвал» многоэтажку в Саратове

В Сети появилось новое видео взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. На кадрах, опубликованных SHOT , видно, как дети и мужчина спасаются во время падения части здания.

На видео заметно, как саратовчанин и мальчик играют в мяч около подъезда. В этот момент другой, более младший ребенок сидит на скамейке рядом с ними. В один миг происходит мощный взрыв, и верхняя часть многоэтажки падает рядом с местом, на котором находились люди. После хлопка мужчина быстро схватил ребенка со скамейки и побежал вместе с другим мальчиком.

В результате взрыва на улице Блинова в Саратове, по последним данным, три человека погибли и пять пострадали. Разбор завалов продолжается.

Предварительная причина взрыва в доме — хлопок газа, сообщало МЧС России.

В результате ЧП на Блинова погиб в том числе малолетний ребенок. Mash писал, что малыш лишился жизни из-за трагичной случайности — на несовершеннолетнего упала часть дома, когда он гулял по улице и отбежал от мамы.