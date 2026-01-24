Еще один ребенок погиб в реанимации Новокузнецком роддоме

Беременная жительница поступила в больницу в начале декабря на 30-й неделе. У пациентки преждевременно отошли воды. Врачи сделали ей укол антибиотика, чтобы у младенца раскрылись легкие. Через несколько дней ей сделали кесарево сечение. Во время операции врачи обнаружили, что плацента приросла к матке, поэтому ее пришлось удалить. После этой операции женщина больше не сможет иметь детей.

Младенец после рождения дышал сам, но весил 1,5 кг. Малыша поместили в реанимацию, где он должен был находиться, пока не наберет нужный вес.

Как отметила пациентка, в послеоперационной палате с ней и новорожденным сутки лежала женщина с пневмонией.

Потом маму выписали, и она приезжала к ребенку дважды в неделю. Но 8 января ее не пустили из-за карантина. По ее словам, через несколько дней у младенца вздулся живот — его подключили к ИВЛ. Вскоре у ребенка перестали работать почки, потребовался гемодиализ. Еще у него были черные руки и ноги, а динамика состояния ухудшалась. Позже на фоне интенсивной терапии открылось кишечное кровотечение, медики выявили бактерию Serratia.

Незадолго до гибели ребенка у него было улучшение: конечности порозовели, кровотечение удавалось контролировать. Но 22 января младенец скончался.

По версии следствия, с 4 по 12 января в Новокузнецком роддоме скончались девять новорожденных в результате ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Суд постановил заключить главного врача Виталия Хераскова под домашний арест.

Информация о гибели новорожденных в роддоме появилась 13 января, после чего стационар был закрыт на карантин. Общий диагноз у умерших младенцев не был установлен. СКР возбудил уголовное дело.

