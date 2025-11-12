Еще две подозрительные купюры нашли разбросанными в разных районах Москвы

В Москве обнаружены еще две скрученных денежных купюры номиналом 10 рублей. Одна из банкнот лежала рядом с автобусной остановкой, сообщает Baza .

Предварительно известно, что один из денежных свертков находился возле автобусной остановки на Нижегородской улице, а второй — в Петровско-Разумовском проезде.

Прибывшие на Нижегородскую улицу сотрудники правоохранительных органов провели осмотр обнаруженного свертка и установили отсутствие взрывчатых веществ. По второму адресу также никакой угрозы для населения нет.

Ранее в одном из московских подъездов жильцы нашли подозрительную открытку с изображением купюр и красной лентой. Компетентные специалисты обследовали находку и констатировали, что она не представляет опасности.

Повышенная бдительность из-за обнаружения денег на улице у москвичей возникла на фоне происшествия в Красногорске, где 9-летний мальчик поднял 10-рублевую купюру, а она взорвалась. В итоге мальчика прооперировали, ему частично ампутировали пальцы, которые спасти не удалось.

